Украинцы проигнорировали предостережения экспертов и открыли пляжный сезон (видео)

Спасатели уже начали свою работу на пляжах столицы. Возле некоторых из них установлен желтый флажок, что означает – купаться не желательно.

Вопреки окончательным выводам специалистов, отдыхающие уже открыли пляжный сезон.

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Как говорится в сюжете ТСН, температура воздуха бьет рекорды. Летняя погода, несмотря на дату на календаре, уже царит в Украине. Официально пляжный сезон еще не открыт, но отдыхающие правил не соблюдают - на водоемах уже купаются, загорают. И это вопреки окончательным выводам специалистов.

В частности, из 13 пляжей Киева официально разрешено купаться лишь на шести. /На всех других найдена кишечная инфекция. Однако запретить людям болтаться в воде никто не сможет, поэтому единственный совет от специалистов – не глотать воду.

Спасатели уже начали свою работу на пляжах столицы. Возле некоторых из них установлен желтый флажок, что означает – купаться не желательно.