Bravo Airways с 15 июня начнет летать в Люблин из трех украинских городов с билетами от 1300 грн

Стоимость рейса стартует от 1300 гривен, причем в стоимость билета будет включена перевозка ручной клади и возможность бесплатно провезти до 23 кг багажа.

Компания Bravo Airways с 15 июня запустит регулярные рейсы в Люблин из Киева, Харькова и Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании на странице в Facebook.

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«Уже с 15 июня открываем новые рейсы в Люблин, что позволит за 1,5 часа безопасно, с комфортом и без пересадок добраться из аэропортов "Киев", "Херсон" и "Харьков" в аэропорт "Люблин" и обратно», - говорится в сообщении.

В компании Bravo Airways отметили, что стоимость рейса стартует от 1300 гривен, причем в стоимость билета будет включена перевозка ручной клади и возможность бесплатно провезти до 23 кг багажа.

Авиакомпания Bravo Airways основана в 2003 году. Перевозчик выполняет чартерные рейсы, в том числе из международного аэропорта «Одесса» по направлениям Даламан (Турция) и Тирана (Албания). Флот компании состоит из одного Boeing 737-500 и двух самолетов MD-82/83.

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