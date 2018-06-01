Финляндия предлагает включить сауну в список ЮНЕСКО
15:54, 01 июня 2018Новости туризма
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Также Финляндия предлагает включить в список музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен.
Иллюстрация / REUTERS
Финляндия хочет, чтобы традиции сауны были представлены в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в марте 2019 года.
Об этом сообщают Министерство образования и культуры и Музейное ведомство страны, передает Yle.
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Также к 2020 году Финляндия предлагает внести в список ЮНЕСКО музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен.
Народные музыкальные традиции в общине Каустинен, что в регионе Центральная Похъянмаа, представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других деревенских праздниках.
Как сообщал УНИАН, в России хотят добавить в наследие ЮНЕСКО пельмени и блины.
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