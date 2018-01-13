В России хотят добавить в наследие ЮНЕСКО пельмени и блины

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Партия Владимира Жириновского предложит ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия.

Об этом заявил депутат Госдумы от Либерально-демократической партии России Александр Курдюмов, передают "РИА Новости".

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"Пельмени я бы внес (в список нематериального наследия ЮНЕСКО - ред.), блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины - то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века", - заявил Курдюмов.

Он также сказал, что в ЛДПР подготовят такую идею и предложат ее ЮНЕСКО.

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы французский багет был признан ЮНЕСКО частью нематериального наследия.