В России хотят добавить в наследие ЮНЕСКО пельмени и блины

19:02, 13 января 2018
Мир
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что хочет, чтобы французский багет был признан ЮНЕСКО частью нематериального наследия.

Иллюстрация / REUTERS

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Партия Владимира Жириновского предложит ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия.

Об этом заявил депутат Госдумы от Либерально-демократической партии России Александр Курдюмов, передают "РИА Новости".

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"Пельмени я бы внес (в список нематериального наследия ЮНЕСКО - ред.), блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины - то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века", - заявил Курдюмов.

Он также сказал, что в ЛДПР подготовят такую идею и предложат ее ЮНЕСКО.

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы французский багет был признан ЮНЕСКО частью нематериального наследия.

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Теги: #ЮНЕСКО#наследие ЮНЕСКО#пельмени и блины в ЮНЕСКО