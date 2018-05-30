В Одессе начала работу туристическая полиция

В перспективе в Одесской области будет действовать 17 туристических полицейских станций.

В Одессе начало действовать новое полицейское подразделение – туристическая полиция.

Как передает корреспондент УНИАН, подразделение сегодня представлено в районе пляжа «Аркадия».

В церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин и другие.

По словам Трояна, это – первое такого рода подразделение в Украине.

«Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Они будут работать с 1 июня до окончания туристического сезона – 30 сентября. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов», - сказал Троян.

Он отметил, что Одесскую область посещают более 6 млн туристов и отдыхающих в год, каждый из которых должен ощущать себя в безопасности.

«Мы говорим не только об украинцах, но и об иностранцах. Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничений», - подчеркнул замминистра внутренних дел.

Читайте также"Украина Сейчас": Кабмин одобрил бренд для презентации Украины в мире (фото)

Подразделение состоит примерно из 400 правоохранителей: велопатрулей, пеших патрулей, автопатрулей, кинологов со специально обученными собаками, а также порядка 200 бойцов Национальной гвардии части 3012.

По словам Головина, правоохранители будут нести службу в районах пляжей, зеленых зонах, центре Одессы – 7 дней в неделю круглосуточно.

В частности, планируется задействовать порядка 40 велосипедов с электроприводами, в том числе, в Одессе на Трассе здоровья (включая, «Ланжерон», «Аркадию»). В ближайшей перспективе такие патрули появятся в курортном поселке Затока Одесской области.

Пешие патрули будут нести службу в местах большого скопления людей, в зеленой зоне. Автопатрули с ними – на постоянной связи.

В перспективе в регионе будет действовать 17 туристических полицейских станций.

Как сообщал УНИАН, в январе начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин заявил, что в 2018 году в Одессе планируют завершить внедрение туристической полиции.