На Черноморском побережье уже открыли пляжный сезон (видео)

Готовятся к открытию купального сезона и в Запорожье.

На Черноморском побережье уже открыли пляжный сезон.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

На Черноморском побережье открыли пляжный сезон. В Скадовске - море прогрелось до 20 градусов тепла.

Готовятся к открытию купального сезона и на Запорожье.

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Сейчас смельчаков, которые отваживаются купаться в Днепре немного, однако на пляжах желающих позагорать уже достаточно. Ведь температура воздуха достигла почти 32 градусов.

Рост количества отдыхающих ожидают через несколько недель, когда вода в Днепре прогреется до более комфортных показателей.