На Черноморском побережье уже открыли пляжный сезон (видео)
19:13, 03 мая 2018Новости туризма
0
Готовятся к открытию купального сезона и в Запорожье.
На Черноморском побережье уже открыли пляжный сезон.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
На Черноморском побережье открыли пляжный сезон. В Скадовске - море прогрелось до 20 градусов тепла.
Готовятся к открытию купального сезона и на Запорожье.
Читайте также"Русский дух" для туристов: в сети показали парк в оккупированной Евпатории (фото)
Сейчас смельчаков, которые отваживаются купаться в Днепре немного, однако на пляжах желающих позагорать уже достаточно. Ведь температура воздуха достигла почти 32 градусов.
Рост количества отдыхающих ожидают через несколько недель, когда вода в Днепре прогреется до более комфортных показателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter