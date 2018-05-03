На Черноморском побережье уже открыли пляжный сезон (видео)

19:13, 03 мая 2018
Новости туризма
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

На Черноморском побережье открыли пляжный сезон. В Скадовске - море прогрелось до 20 градусов тепла.

Готовятся к открытию купального сезона и на Запорожье.

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Сейчас смельчаков, которые отваживаются купаться в Днепре немного, однако на пляжах желающих позагорать уже достаточно. Ведь температура воздуха достигла почти 32 градусов.

Рост количества отдыхающих ожидают через несколько недель, когда вода в Днепре прогреется до более комфортных показателей.

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Теги: #пляж#отдых#сезон