Каменец-Подольскую крепость на два дня "вернули" во времена средневековья (видео)
10:55, 02 мая 2018Новости туризма
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Реконструкторы пекли хлеб по рецептам 16 века, варили пиво и эль, красили в чанах ткань и даже делали самогон на аппарате, которому более 350 лет.
Мастера – это местные и киевские реконструкторы / Скриншот видео ТСН
В Каменец-Подольске начался средневековый фестиваль.
Как говорится в сюжете ТСН, Каменец-Подольскую крепость на два дня превратили в средневековые мастерские. Реконструкторы пекли хлеб по рецептам 16 века, варили пиво и эль, красили в чанах ткань и даже делали самогон на аппарате, которому более 350 лет. Рядом в средневековой кузнице ковали стрелы и подковы для обуви.
Мастера – это местные и киевские реконструкторы. Они признаются, что все процессы изучали по историческим книжкам и многое делают впервые.
В Каменец-Подольске начался средневековый фестиваль
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