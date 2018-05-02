Каменец-Подольскую крепость на два дня "вернули" во времена средневековья (видео)

Реконструкторы пекли хлеб по рецептам 16 века, варили пиво и эль, красили в чанах ткань и даже делали самогон на аппарате, которому более 350 лет.

В Каменец-Подольске начался средневековый фестиваль. Как говорится в сюжете ТСН, Каменец-Подольскую крепость на два дня превратили в средневековые мастерские. Реконструкторы пекли хлеб по рецептам 16 века, варили пиво и эль, красили в чанах ткань и даже делали самогон на аппарате, которому более 350 лет. Рядом в средневековой кузнице ковали стрелы и подковы для обуви. Мастера – это местные и киевские реконструкторы. Они признаются, что все процессы изучали по историческим книжкам и многое делают впервые.

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