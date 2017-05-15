Самые известные замки Украины воссоздали в миниатюре в Каменце-Подольском (видео)
17:53, 15 мая 2017Общество
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В центре уличного музея разместили Каменец-Подольскую крепость.
Создавали миниатюры в течение года / скриншот видео
В Каменце-Подольском открывают музей миниатюр "Замки Украины". Миниатюрный "городок" создали столичные архитекторы за год, говорится в сюжете ТСН.
16 самых популярных среди туристов замков воссоздали в мельчайших деталях в масштабе один к 25-ти.
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Стены замков сделаны из пластика, покрыты автомобильной краской. Они выстоят и в жару, дождь и мороз, уверяют их создатели. В центре уличного музея разместили Каменец-Подольскую крепость.
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