Самые известные замки Украины воссоздали в миниатюре в Каменце-Подольском (видео)

17:53, 15 мая 2017
Общество
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В центре уличного музея разместили Каменец-Подольскую крепость.

скриншот видео

В Каменце-Подольском открывают музей миниатюр "Замки Украины". Миниатюрный "городок" создали столичные архитекторы за год, говорится в сюжете ТСН.

16 самых популярных среди туристов замков воссоздали в мельчайших деталях в масштабе один к 25-ти.

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Стены замков сделаны из пластика, покрыты автомобильной краской. Они выстоят и в жару, дождь и мороз, уверяют их создатели. В центре уличного музея разместили Каменец-Подольскую крепость.

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Теги: #замки в миниатюре#Каменец-Подольский