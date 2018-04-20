LOT запускает рейсы в еще один польский город из Киева

Рейсы Киев-Быдгощ и обратно начнут выполняться со 2 августа 2018 года два раза в неделю.

Польский авиаперевозчик LOT с августа 2018 года начнет выполнять рейсы из Киев (аэропорт им. Сикорского, Жуляны) в польский город Быдгощ. Об этом сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook.

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Согласно информации на сайте LOT, рейсы "Киев - Быдгощ" будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и понедельникам, обратно из Быдгоща в Киев можно будет улететь по понедельникам и пятницам.

При этом билеты уже доступны для бронирования, начиная со 2 августа 2018 года - по средней цене около 3000 гривень на места эконом-класса. Однако на некоторые даты билет в один конец может обойтись всего в 1000-1300 гривень.

Город Быдгощ расположен в северной Польше, на берегах рек Брда и Висла. Является административным центром Куявско-Поморского воеводства. В разное время года В городе Быдгоще проводятся оперные, музыкальные и кинематографические фестивали. Здесь находится известный Концертный зал (Filharmonia Pomorska) и Оперный театр. Также в Быдгоще есть ряд примечательных архитектурных достопримечательностей.

Отметим, в целом на данный момент польская авиакомпания LOT выполняет или планирует вскоре начать выполнять рейсы по целому ряду направлений из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Днепра, Запорожья и Ивано-Франковска.

Как сообщал УНИАН.Туризм, польская авиакомпания LOT со 2 июля нынешнего года также начнет осуществлять полеты из Варшавы в Запорожье.