Китайская провинция Хайнань отменяет визовый режим для туристов из Украины и еще 58 стран

10:43, 18 апреля 2018
Новости туризма
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REUTERS

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Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней.

Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.

Как сообщал УНИАН, ранее Катар отменил визы для украинцев.

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Теги: #безвиз#Китай