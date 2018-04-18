Китайская провинция Хайнань отменяет визовый режим для туристов из Украины и еще 58 стран

Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней.

Туристы из 59 стран мира, среди которых и Украина, смогут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР. Безвиз начнет действовать с 1 мая.

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Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней.

Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.

Как сообщал УНИАН, ранее Катар отменил визы для украинцев.