Китайская провинция Хайнань отменяет визовый режим для туристов из Украины и еще 58 стран
10:43, 18 апреля 2018Новости туризма
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Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней.
REUTERS
Туристы из 59 стран мира, среди которых и Украина, смогут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР. Безвиз начнет действовать с 1 мая.
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Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней.
Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.
Как сообщал УНИАН, ранее Катар отменил визы для украинцев.
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