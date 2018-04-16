В Чернигове 20-21 апреля фестивалем Chernihiv Fest откроют туристический сезон

Дресс-кодом фестиваля станет вышиванка.

В Чернигове по случаю открытия туристического сезона 20-21 апреля 2018 года пройдет фестиваль Chernihiv Fest.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

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Согласно информации, который фестиваль открывает туристический сезон в городе, предлагает различные виды развлечений с акцентом на историческую уникальность Чернигова. Дресс-кодом всех дней фестиваля является вышиванка.

В рамках Chernihiv Fest пройдут несколько акций – «Week-end за полцены» – проживание в отеле «Украина», хостеле Papa's и Leo с 20 по 23 апреля со скидкой 50%, «1 билет на двоих» – посещение музеев города за 1 билет на двоих 21 и 22 апреля.

По программе фестиваля, вечером 20 апреля на Красной площади состоится pre-party Chernihiv Fest – ресторации города будут угощать черниговцев и гостей своими блюдами.

21 апреля вблизи Спасо-Преображенского собора пройдет открытие фестиваля. Организаторы обещают, что его посетители станут свидетелями воспроизведения исторических событий эпохи Киевской Руси XI-XII века.

В этот же день на Красной площади зрители смогут увидеть историческую реконструкцию зарождения Чернигова. В частности, будут демонстрироваться средневековые бои в полном обмундировании и «Богатырские забавы» (бои на подушках и перетягивание каната).

Также на площади пройдут бесплатные мастер-классы по приготовлению вареников, владению средневековым оружием и исполнению средневековых танцев.

22 апреля будет посвящено семейному и детскому отдыху. В этот день запланированы бесплатные семейный и детский квесты («Узнай тайну древнего Вала» ,«Тайны мистического Чернигова»), анимационная театрализованная экскурсия, детская анимация и многое другое. Кроме того, организаторы предлагают уникальный бесплатный тур по энергетическим местам Чернигова.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в апреле в Киеве открылась смотровая площадка на верхушке монумента "Родина-мать".