Гид из Непала собирается 22 раз покорить Эверест (видео)

16:44, 11 апреля 2018
Новости туризма
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Как говорится в сюжете ТСН, непальцу Ками Рити 48 лет. Такие подъемы для него являются семейной традицией: его брат поднимался в горы 17 раз, а отец был одним из первых профессиональных гидов, который начал водить туда иностранцев.

Впрочем, для непальца тут дело не только в увлечении горами. Ведь на каждом таком восхождении на Эверест гид зарабатывает около 10 тысяч долларов. В среднем непальцы зарабатывают 700 долларов в год, поэтому для Рити это огромные деньги.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года власти Непала официально запретили покорять Эверест в одиночку.

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Теги: #туризм#горы#Непал#Эверест#экстрим#гид