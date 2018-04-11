Гид из Непала собирается 22 раз покорить Эверест (видео)

На каждом таком восхождении на Эверест гид зарабатывает около 10 тысяч долларов.

Гид из Непала собирается в новое восхождение на Эверест - 22 раз в жизни. Он является одним из трех людей на планете, которым уже удалось 21 раз подняться на высочайшую вершину Земли, также известную как Джомолунгма.

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Как говорится в сюжете ТСН, непальцу Ками Рити 48 лет. Такие подъемы для него являются семейной традицией: его брат поднимался в горы 17 раз, а отец был одним из первых профессиональных гидов, который начал водить туда иностранцев.

Впрочем, для непальца тут дело не только в увлечении горами. Ведь на каждом таком восхождении на Эверест гид зарабатывает около 10 тысяч долларов. В среднем непальцы зарабатывают 700 долларов в год, поэтому для Рити это огромные деньги.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года власти Непала официально запретили покорять Эверест в одиночку.