Таким образом туристы могут обезопасить себя от потери денег из-за хакеров.

Туристы на отдыхе нередко становятся жертвами преступников – от простых карманников до изобретательных киберпреступников.

Чтобы не стать жертвами последних, техэксперт Сэм Кроуфорд из компании byCrawford советует путешественникам сразу же по прибытию домой из отпуска удалять со смартфона некоторые приложения.

"Когда вы вернетесь из поездки, хорошей идеей будет навести порядок в своем цифровом пространстве... Чем меньше у вас приложений, тем меньше вероятность, что хакер украдет ваши личные или платежные данные", – цитирует его Daily Express. Видео дня

В частности, Кроуфорд рекомендует после окончания отпуска удалить все, что вам не нужно. Это касается любых приложений, используемых исключительно для вашей поездки – местные службы такси, приложения для аренды велосипедов или что-либо еще, что может получить доступ к данным о вашем местоположении.

Хотя это может показаться безобидным, эксперт предупреждает, что это может нести определенные риски: в некоторых случаях отслеживание приложений позволяет компаниям использовать или даже продавать ваши данные для целевой рекламы.

Кроме того, предупредил он, если приложение не имеет надежных мер защиты, оно может быть уязвимо для кибератаки. В худшем случае это может привести к утечке данных вашей карты и личных данных.

"Возможно, вы также захотите удалить приложения мероприятий, если вы посетили музей или достопримечательность, или любые другие местные приложения, например, приложения, используемые для общения с местными жителями, которые вы обычно не используете", – добавил Кроуфорд.

При этом эксперт советует туриста в течение нескольких недель после отпуска внимательнее следить за списанием денег со своих банковских карт.

"В течение следующих недель следите за выписками по кредитной карте и любой необычной активностью, касающейся вашего кредита или личности. Пока вы проверяете свои счета, вы также можете сменить пароли", – предупредил Кроуфорд.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по безопасности рассказал, чем опасны USB-зарядки для смартфонов в аэропорту.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.