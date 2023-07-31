Период, когда пассажиры уже прошли проверку на безопасность, но до объявления посадки еще много времени, в аэропортах называют "золотым часом" – тогда они наиболее уязвимы к необдуманным покупкам.

Многие туристы при путешествии на самолете чаще всего обращают внимание только на стоимость авиабилета. Тем не менее, такая поездка нередко таит в себе немало менее очевидных расходов.

Как пишет The Telegraph, стоимость дороги до аэропорта, плата за въезд на его территорию, тариф за парковку, продукты питания, товары duty free и многие другие траты способны свести на нет всю экономию на стоимости непосредственно авиаперелета.

Поэтому пассажиров призывают максимально избегать покупок чего-либо в аэропорту, если в этом нет крайней необходимости.

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Еда и напитки

Меню ярко освещенных сетевых ресторанов выглядит особенно соблазнительным в глазах путешественников на фоне стресса, связанного с прохождением контроля на безопасность и прочих обязательных процедур в аэропорту. Причем с большой вероятностью они бы никогда не питались бы в аналогичных заведениях в городе, тем более по завышенным ценам – в аэропорту еда и напитки всегда дороже.

И аэропорты прекрасно знают об этом – не зря же менеджеры по маркетингу назвали "золотым часом" период, когда пассажиры уже прошли проверку на безопасность, но до объявления посадки еще много времени, потому они просто слоняются по терминалу, легко поддаваясь на рекламу.

Дополнительные услуги

Кто-то может захотеть дополнительно упаковать свой багаж, а кому-то в аэропорту резко может понадобиться какая-то мелочь вроде подушки для путешествий, новых наушников или солнезащитного крема. Но все это можно взять из дома или купить дешевле в городе накануне вылета. Кое-что наоборот будет дешевле купить уже по месту прибытия, как, например, средства по уходу за собой.

Разумеется, в некоторых случаях магазины duty free действительно являются настоящим спасением. Например, если вам банально понадобится бутылка воды, которую запрещено проносить через контроль на безопасность, как и все прочие жидкости объемом более 100 мл. Также иногда там действительно бывают выгодные предложения на алкоголь или косметику, но большинство трат там все же являются совершенно необязательными, и им стоит сопротивляться изо всех сил.

Можно ли пройти через аэропорт, ничего не потратив?

Чтобы добраться от входа в аэропорт до выхода на посадку, не потратив ни копейки, требуются серьезное планирование и выдержка, а также четкое понимание того, действительно ли вам необходимы этот товар или эта услуга, или же это просто "хотелка", от которой можно отказаться или которую можно заменить чем-то, взятым с собой из дома.

Например, вам никак не удастся отказаться от транспортных расходов до аэропорта. Тем не менее, дорогую поездку на такси или трансфер от аэропорта/авиакомпании в большинстве случаев можно заменить более дешевым общественным транспортом.

Если вы планируете делать покупки в сетевых магазинах или кафе, в которых действуют различные программы лояльности (баллы, ваучеры и так далее), это также будет неплохим способом сэкономить в аэропорту.

Пустую бутылку можно наполнить питьевой водой в специальных фонтанчиках в терминале, однако вынуждены констатировать, что такая роскошь есть далеко не во всех аэропортах. Что касается еды, то всегда можно прихватить с собой из дома бутерброд, яблоко, шоколадный батончик или любой другой разрешенный для провоза в ручной клади снек.

В duty free советуем заходить только тогда, когда вам действительно нужен тот или иной товар. При этом советуем заранее изучить, сколько он стоит в магазине по месту вашего отбытия/прибытия, ведь, вопреки расхожему мнению, большинство товаров в магазинах в аэропорту на самом деле не стоят дешевле.

Как ранее сообщал УНИАН, в Европе в течение последних лет упорно пытаются пересадить путешественников с самолетов на поезда, поскольку первые оставляют в атмосфере намного больше вредных выбросов.

Тем не менее, как показало недавнее исследование Greenpeace, летать на самолетах по-прежнему в разы дешевле, чем ездить на поездах. В результате, несмотря на то, что авиаперелеты производят больше парниковых газов, чем поездки на поезде, люди все равно чаще выбирают первое ради экономии.

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