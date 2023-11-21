Дуриан запрещено есть в общественных местах во многих странах Азии / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, REUTERS

Страны Азии среди прочего привлекают туристов обилием дешевых экзотических фруктов, которые на Западе обычно стоят в разы дороже. Тем не менее, это удовольствие может дорого обойтись иностранным гостям.

Так, пользователь r/mildlyinteresting опубликовал на платформе Reddit объявление из отеля во Вьетнаме, в котором он остановился во время отпуска, с предупреждением о том, что за поедание в номерах фрукта дуриан гости будут оштрафованы на 100 долларов США.

Туристам запретили есть дуриан во вьетнамском отеле / скриншот с Reddit

Турист, вероятно, воспринял это как шутку или дурацкое требование, однако другие пользователи поспешили пояснить, что это вполне обычное явление не только во Вьетнаме, но и во многих других странах Азии. Дело в том, что плоды дуриана имеют ужасно неприятный запах, который к тому же практически невозможно выветрить из помещения – он буквально въедается во все вокруг. Потому во многих общественных местах действуют строгие правила относительно его потребления, причем как внутри помещений, так и на некоторых открытых локациях.

Видео дня

"Это распространено по всему региону выращивания дуриана, потому что запах сохраняется в течение длительного времени. Некоторые также запрещают мангостин, потому что, если он попадает на ковры и ткани, его практически невозможно удалить", – рассказал пользователь pkgumac.

"Я живу в Малайзии, где дуриан – бог среди фруктов. Запах прилипает ко всему и не исчезает, что бы вы ни делали. Я запретил возить дуриан в своей машине – его даже в багажнике перевозить нельзя", – поделился опытом пользователь sixfivezerofive.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, какие предметы в гостиничных номерах являются самыми грязными.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.