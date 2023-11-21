Дуриан запрещено есть в общественных местах во многих странах Азии из-за неприятного запаха.

Страны Азии среди прочего привлекают туристов обилием дешевых экзотических фруктов, которые на Западе обычно стоят в разы дороже. Тем не менее, это удовольствие может дорого обойтись иностранным гостям.

Так, пользователь r/mildlyinteresting опубликовал на платформе Reddit объявление из отеля во Вьетнаме, в котором он остановился во время отпуска, с предупреждением о том, что за поедание в номерах фрукта дуриан гости будут оштрафованы на 100 долларов США.

Турист, вероятно, воспринял это как шутку или дурацкое требование, однако другие пользователи поспешили пояснить, что это вполне обычное явление не только во Вьетнаме, но и во многих других странах Азии. Дело в том, что плоды дуриана имеют ужасно неприятный запах, который к тому же практически невозможно выветрить из помещения – он буквально въедается во все вокруг. Потому во многих общественных местах действуют строгие правила относительно его потребления, причем как внутри помещений, так и на некоторых открытых локациях.

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"Это распространено по всему региону выращивания дуриана, потому что запах сохраняется в течение длительного времени. Некоторые также запрещают мангостин, потому что, если он попадает на ковры и ткани, его практически невозможно удалить", – рассказал пользователь pkgumac.

"Я живу в Малайзии, где дуриан – бог среди фруктов. Запах прилипает ко всему и не исчезает, что бы вы ни делали. Я запретил возить дуриан в своей машине – его даже в багажнике перевозить нельзя", – поделился опытом пользователь sixfivezerofive.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, какие предметы в гостиничных номерах являются самыми грязными.

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