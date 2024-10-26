Бортпроводница рассказала о тщательных мерах безопасности во время путешествий самолетом.

Туристам, которые путешествуют авиатранспортом, стоит избегать еды с подносов. Об этом рассказала опытная бортпроводница, сообщает Mirror.

По ее словам, люди "никогда не должны есть прямо с подноса".

"Обслуживающий персонал видит, как многие люди кладут головы, меняют подгузники своим младенцам и даже ставят ноги на подносы", - сказала стюардесса.

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Издание отмечает, что если люди действительно хотят использовать лотки, было бы хорошей идеей попросить кого-то из экипажа на борту вытереть их или просто дать антибактериальную салфетку.

Также женщина поделилась некоторыми полезными советами по пребыванию в гостиничном номере. В частности, она всегда закрывает замочную скважину в дверях и вешает табличку "не беспокоить". Также она всегда подпирает сумкой дверь и увеличивает громкость телевизора:

"Мой отец-военный воспитывал меня и моих сестер, чтобы мы были осведомлены в ситуации и были бдительными, где бы мы ни были. Я воспитывала своих дочерей так же. Мы не живем в страхе, мы осторожны".

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