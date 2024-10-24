Некоторые места в самолетах Ryanair комфортнее других за счет дополнительного места для ног.

Ирландский лоукостер Ryanair известен своей практикой втискивать максимальное количество пассажирских мест в самолеты, ради чего приходится нередко жертвовать комфортом пассажиров.

Тем не менее, у клиентов одной из самых популярных бюджетных авиакомпаний Европы все же есть возможность получить более комфортное место за счет дополнительного места для ног. Правда, скорее всего, за это придется доплатить.

Как установили эксперты Which? Travel, изучив планы рассадки популярных авиакомпаний, некоторые из них убрали передние шкафчики для хранения вещей, чтобы втиснуть еще один ряд пассажиров с одной стороны самолета.

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В результате места в передней части самолета на самом деле не одинакового размера, а те, что справа (места D, E и F), часто предлагают 2,5-5 сантиметров дополнительного пространства для ног по сравнению с теми, что слева.

При этом авторы исследования отмечают, что многие из этих мест являются стандартными, поэтому они могут быть предоставлены пассажирам случайным образом бесплатно – а если нет, то это будет самая дешевая категория мест для покупки.

Так, Ryanair в основном использует самолеты Boeing 737, где места D, E и F в рядах 3-15 являются самыми просторными стандартными местами – и их можно выбрать всего за 9 фунтов стерлингов (около 11 евро).

В то же время эксперты отмечают, что это не единственный способ улучшить свое место – поздняя регистрация на рейс также может избавить от среднего места, которое большинство пассажиров считают самым худшим.

Дело в том, что те, кто не платит за выбор места, могут зарегистрироваться на рейс в промежуток времени от 24 часов до двух часов до вылета. При этом аналитики уверены, что наименее желаемые средние места распределяются первыми, потому что авиакомпании надеются, что клиенты изменят свое решение и заплатят за повышение класса обслуживания. Чем дольше вы ждете, тем больше вероятность, что места у прохода и окна освободятся.

Как ранее сообщал УНИАН, к маю 2025 года Ryanair намерен отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.

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