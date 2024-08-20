'Никогда не прикасаться': стюардесса дала неожиданный совет пассажирам самолетов

По словам бортпроводницы, эта зона является одной из самых грязных зон в салоне лайнера.

Даже если вам удалось избежать "худшего" места на борту вашего рейса, есть некоторые ключевые места вокруг вашего кресла, к которым бортпроводники не советуют даже прикасаться. Об этом пишет Express.

Отмечается, что после каждого полета экипаж делает все возможное, чтобы убрать самолет, хотя на коротких маршрутах интервал между рейсами может быть коротким. Это означает, что некоторые части самолета могут быть очищены не так тщательно, как вы надеетесь.

"Одна стюардесса, которая имеет более шести лет опыта, зашла так далеко, что сказала, что пассажиры не должны "никогда, никогда, никогда, никогда ничего не использовать или класть в карман сиденья. Даже если карман сиденья очищен от мусора, между отправлениями может не быть времени на его дезинфекцию, и, к сожалению, вы никогда не знаете, что осталось в кармане сиденья во время предыдущего путешествия", - говорится в материале. Видео дня

СМИ объясняет, что на длинномагистральных рейсах, как правило, предоставляется немного больше времени для полной очистки самолета между вылетами.

"После пандемии коронавируса также стоит отметить, что многие авиакомпании ужесточили процедуры очистки между рейсами, чтобы уменьшить риски", - добавляет издание.

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Недавно эксперты предупредили об опасности популярного странного тренда во время авиаперелетов. Оказывается, что пассажиры в последнее время отрекаются от удобств во время длительных перелетов - не слушают музыку, не смотрят фильмы, не пользуются телефоном, не читают, не спят, не едят, не пьют и даже не ходят в уборную, а просто сидят в одной позе и пялятся в одну точку, например, на карту с маршрутом самолета.

На самом же деле raw dogging во время полета на самом деле является весьма опасным занятием, поскольку это может увеличить риск образования тромбов, которые "могут оторваться и вызвать закупорку артерий в легких, что очень серьезно и может привести к смерти".

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