К большому удивлению многих, это не ирландский лоукостер Ryanair.

Наличие достаточного места для ног в самолете является очень важным для комфорта крупных и высоких пассажиров во время полета, а потому они стараются сделать все возможное, чтобы заполучить кресла с дополнительным пространством спереди.

Тем временем, аналитики Which? сравнили места в самолетах разных авиакомпаний, чтобы определить самые комфортные из них. В рамках анализа учитывались два показателя – глубина пространства для ног и ширина сиденья.

Оказалось, что меньше всего пространства для ног среди авиакомпаний, летающих на короткие расстояния, туристам предлагают венгерский лоукостер Wizz Air и британско-немецкая чартерная авиакомпания Tui – всего 28 дюймов (или 71,1 сантиметра). Однако у Wizz Air чуть шире сиденья – 18 дюймов (или 45,7 сантиматра) против 17 дюймов (или 43,2 сантиметра) у Tui.

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А вот ирландский лоукостер Ryanair наоборот радует средними показателями по пространству для ног – 30 дюймов (или 76,2 сантиметра). С другой стороны, авиакомпания предлагает своим клиентам одни из самых узких сидений – 17 дюймов (или 43,2 сантиметра).

В то же время больше всего пространства для ног пассажирам предлагают немецкая Lufthansa – 30-32 дюйма (или 76,2-81,3 сантиметра), а также нидерландская KLM – 29-33 дюйма (или 73,7-83,8 сантиметра). При этом в самолетах главного перевозчика Германии шире сиденья – 18 дюймов (или 45,7 сантиматра) против 17 дюймов (или 43,2 сантиметра) у KLM.

Если же говорить об авиакомпаниях, выполняющих дальнемагистральные рейсы, то больше всего пространства для ног пассажирам предоставляют дубайская Emirates Airline и сингапурская Singapore Airlines – по 32-34 дюйма (или 81,3-86,4 сантиметра), а также американская United Airlines – 31-34 дюйма (или 78,7-86,4 сантиметра).

Меньше всего места для ног при длинных перелетах получают клиенты британской Virgin Atlantic – 30-31 дюйма (или 76,2-78,7 сантиметра), а также канадской Air Canada – 30-34 дюйма (или 76,2-86,4 сантиметра).

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о планах Boeing втиснуть в свои самолеты еще больше пассажирских мест. Как правило, это достигается за счет добавления дополнителльных мест в салом путем сокращения пространства для ног.

Одновременно многие авиакомпании все чаще незаметно отказываются от откидывающихся сидений в самолетах. С одной стороны, это позволяет избежать извечных споров между пассажирами на эту тему, с другой сторны, дает возможность сократить пространство между креслами спереди.

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