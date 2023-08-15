Новое поколение меньше, легче и маневреннее первого CyberDog. Еще прокачали процессор и улучшили подвижность за счет новых моторов.

Прошло чуть больше два года с тех пор, как Xiaomi явила миру CyberDog – бюджетного конкурента популярным робособакам от Boston Dynamics. Теперь компания представила второе поколение в лице CyberDog 2.

Как сообщает Gizmochinа, новое поколение умеет узнавать своего хозяина в лицо и управлять "умным" домом. Кроме того, по сравнению с прошлой моделью, киберпёс стал меньше и легче.

Но, пожалуй, самый впечатляющий аспект CyberDog 2 – его маневренность. Робот может ходить, сидеть, давать лапу, делать сальто назад/вперед, более того, уверенно держаться на скейте. По дизайну он тоже больше похож на настоящую собаку, есть морда и два уха.

Весит киберпёс почти 9 кг. Благодаря четырем микрофонам и множеству разных датчиков он слышит голосовые команды из другой комнаты, а также способен распознавать жесты.

В Китае такой песик обойдется в 12 999 юаней (около 65 000 грн).

Помимо CyberDog 2 на большой презентации Xiaomi показали самый тонкий складной смартфон Mix Fold 3, 14-дюймовый планшет-"гигант" Pad 6 Max, новый топ за свои деньги от Redmi и фитнес-браслет Mi Band 8 Pro. Журналисты уже начали получать новинки на обзоры и делиться живыми фото гаджетов.

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