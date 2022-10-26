Официальная премьера устройства состоится уже завтра, 27 октября.

Китайский техногигант Xiaomi проведет свою очередную презентацию 27 октября. Там, помимо долгожданной линейки Redmi Note 12, будет представлен сверхтонкий ноутбук Xiaomi Book Air 13.

На необычную новинку уже начали собирать заказы в Китае, поэтому стали известны основные характеристики.

Xiaomi Book Air 13 станет самым тонким ноутбуком компании и одним из самых тонких на рынке. Толщина корпуса составит всего 12 мм при массе около 1,2 кг. В основе ноутбука лежит либо процессор Intel Core i5, либо Intel Core i7 12-го поколения, а также 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 512 ГБ.

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Экран характеризуется сенсорной OLED-диагональю 13.3 дюйма с разрешением 2880×1800 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 60 Гц. Другие характеристики включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и два Thunderbolt. Также у ноутбука будет веб-камера.

О цене Xiaomi Book Air 13 пока достоверной информации нет, осталось только дождаться официальной презентации завтра.

Какой смартфон Xiaomi взять в 2022 году

Ранее УНИАН делился топом наиболее качественных смартфонов Xiaomi уходящего года по мнению редакции Gizchina. Определяли их на основе камер, производительности, батареи, цены и общего впечатления от использования.

Звание лучшего флагмана китайского производителя ожидаемо досталось Xiaomi 12 Pro. Лучшим среднебюджетным смартфоном признали Xiaomi 12 Lite, а лучшим бюджетным – Redmi Note 11 Pro+.

Напомним, накануне Xiaomi пополнила ассортимент своих беспроводных наушников крайне необычной моделью – Bone Conduction. Они выделяются на фоне конкурентов уникальной технологией передачи звука, который проходит через кости черепа, а не по воздуху.

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