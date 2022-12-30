Например, можно скрывать фотографии под "спойлером" и устанавливать свои аватарки контактам.

Команда мессенджера Telegram выпустила последний в уходящем году апдейт, который принес целый ряд новых удобных возможностей. Причем большинство из них доступны не только Premium-подписчикам, но и обычным пользователям.

Например, можно скрывать фотографии под "спойлером" и устанавливать свои аватарки контактам. А также новые эмодзи – без них никуда.

Спойлер для медиафайлов. Теперь фото, видео и другой медиа-контент можно скрывать за спойлерами – так же, как это можно делать с текстом.

Теперь фото, видео и другой медиа-контент можно скрывать за спойлерами – так же, как это можно делать с текстом. Экономия памяти устройства. У пользователей появилась возможность выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от лишних материалов из определённой категории чатов: личных сообщений, групп и каналов. Также можно добавить исключения для отдельных чатов.

У пользователей появилась возможность выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от лишних материалов из определённой категории чатов: личных сообщений, групп и каналов. Также можно добавить исключения для отдельных чатов. Обновленный фоторедактор. Линии при рисовании теперь автоматически сглаживаются, а их толщина меняется динамически в зависимости от скорости движения пальца; также добавили кисть для эффекта размытия и фигуры для добавления на изображения и другое.

Линии при рисовании теперь автоматически сглаживаются, а их толщина меняется динамически в зависимости от скорости движения пальца; также добавили кисть для эффекта размытия и фигуры для добавления на изображения и другое. Установка профильных фотографий контактам. Пользователь сможет сам устанавливать аватарки для своих контактов – они будут видны только ему.

Пользователь сможет сам устанавливать аватарки для своих контактов – они будут видны только ему. Также Telegram добавил 10 новых наборов анимированных эмодзи для Premium-пользователей. новые анимации на Android, возможность скрытия участников в больших группах и другое.

Новая версия уже доступна всем пользователям iOS, в Google Play апдейт появится до конца дня.

Видео дня

Ранее стало известно, что в Telegram участились "угоны" аккаунтов. По такому поводу УНИАН делился советами, как обезопасить себя и свои переписки.

Также рассказывали, как очистить Telegram от мусора и освободить место на смартфоне. При этом похожим образом можно "очистить" и другие мессенджеры, например WhatsApp.

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