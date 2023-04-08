Смартфон будет продаваться в новой темно-красной расцветке, с портом USB-C, сенсорными кнопками и весьма тонкими рамками вокруг экрана.

В феврале ресурс 9to5Mac поделился эксклюзивными изображениями iPhone 15 Pro, созданными на основе CAD-рендеров. Теперь журналисты обновили иллюстрации и раскрыли больше деталей о грядущем смартфоне.

Одно из наиболее заметных изменений в дизайне – титановая рама с закруглениями для более удобного хвата. Также Apple более чем вдвое увеличит толщину выступающих линз на тыльной камере.

Примечательно, что на рендерах iPhone 15 Pro Max такого заметного выступа не видно, вероятно, это связано с использованием в данной модели перископического телеобъектива, который не требует столько пространства.

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iPhone 15 Pro, как и все будущие айфоны, получит порт USB-C с металлической окантовкой, который, как ожидается, сделает зарядку более быстрой и эффективной. Однако самая быстрая зарядка будет ограничена кабелями USB-C, сертифицированными Apple.

Еще одна интересная особенность – в премиальных iPhone 15 появится новая настраиваемая кнопка вместо традиционнного переключателя звуковых режимов. Предполагается, что пользователь сможет сам выбрать действие по ее нажатию: например, запуск камеры или фонарика.

Наконец, iPhone 15 Pro окажется чуть меньше предшественника iPhone 14 Pro по длине и ширине (146,47×70,46×8,24 мм вместо 147,46×71,45×7,84 мм), но толщина гаджета увеличится на 0,4 см. А в продаже появится новый темно-красный цвет – он заменит вариант Deep Purple.

Презентация линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Весной-летом ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air и обновленного Mac Pro. Также ходят слухи о втором поколении AirPods Max и специальной версии AirPods Pro с USB-C.

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