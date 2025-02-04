В 2025 году все крупнейшие операторы поднимут цены на мобильную связь, но дешевые тарифы все же останутся.

В 2025 году три крупнейших мобильных оператора Украины Водафон, Лайфселл и Киевстар повысят цены на свои услуги. Большинство тарифов подорожают на 40-75 гривен. На такой шаг компании вынуждены пойти из-за подорожания электроэнергии, а также роста расходов на ремонт сетей после обстрелов.

Самый простой способ получить дешевый тариф - перенести номер на другого оператора. Компании пытаются задобрить новых клиентов и предлагают большие скидки. Также некоторые операторы предлагают недорогие тарифы для пенсионеров.

Тарифы Киевстар в 2025 году

У этого оператора цены выросли в среднем на 25% ещё в конце 2024 года. Самые низкие цены, которые предлагает Киевстар - тарифы Love Ua:

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LOVE UA Магнит - для тех, кто перешел от другого оператора. В первые 12 месяцев после подключения - 100 гривень в месяц, далее - 175 гривень. Пользователю дается 20 ГБ мобильного интернета и 1200 минут звонков на Киевстар и номера других компаний в общем.

- для тех, кто перешел от другого оператора. В первые 12 месяцев после подключения - 100 гривень в месяц, далее - 175 гривень. Пользователю дается 20 ГБ мобильного интернета и 1200 минут звонков на Киевстар и номера других компаний в общем. LOVE UA Комфорт - для людей старше 60 лет и людей с инвалидностью. Стоимость - 140 гривень в месяц, в пакет входит 6 ГБ мобильного интернета и 60 минут звонков другим операторам.

- для людей старше 60 лет и людей с инвалидностью. Стоимость - 140 гривень в месяц, в пакет входит 6 ГБ мобильного интернета и 60 минут звонков другим операторам. LOVE UA Світло Контракт - для обычных пользователей. Стоит 250 гривень в месяц, включает 20 ГБ мобильного интернета и 150 минут звонков вне Киевстара.

Самый дорогой тариф Успех Контракт стоит 600 гривень в месяц и дает безлимитный мобильный интернет, а также 1000 минут звонков на другие номера.

Тарифы Лайф в 2025 году

Эта компания повысила цены в среднем на 35%. Но если оплатить тариф сразу на год вперед, то можно сэкономить 15%.

Самые низкие цены, которые предлагает Лайф - тарифы следующих планов:

Просто Лайф - с 5 февраля 2025 года подорожает до 210 гривень в месяц или 120 гривень, если вы перенесли номер на Лайф. Пакет включает 8 ГБ мобильного интернета и 300 минут звонков другим операторам.

- с 5 февраля 2025 года подорожает до 210 гривень в месяц или 120 гривень, если вы перенесли номер на Лайф. Пакет включает 8 ГБ мобильного интернета и 300 минут звонков другим операторам. Смарт Лайф - стоит 300 гривень в месяц или 160 гривень, если перенесли номер. Пользователям дадут 25 ГБ интернета и 500 минут звонков по Украине.

- стоит 300 гривень в месяц или 160 гривень, если перенесли номер. Пользователям дадут 25 ГБ интернета и 500 минут звонков по Украине. Вільний Лайф - обойдется в 425 гривень в месяц или 240 гривень, если вы перешли к оператору. В пакет входит безлимитный интернет 1000 минут звонков абонентам других компаний.

Самый дорогой тариф оператора - Platinum Лайф. За 600 гривень в месяц он предлагает безлимитный интернет и 3500 минут разговора с номерами других операторов. Если вы перешли на Лайф, то стоимость снижается до 350 гривень.

Тарифы Водафон в 2025 году

Самые доступные пакеты, которые можно найти в Водафон - тарифы Vodafone Light+ (185 гривень в месяц), SuperNet Turbo (250 гривень в месяц с неограниченным интернетом) и SuperNet Start (260 гривень и 25 ГБ интернета).

Популярный тариф Joice Start за 270 гривень в месяц предлагает безлимит на 45 популярных онлайн-приложений и 20 ГБ мобильного интернета в целом. А в 270 гривень в месяц обойдет тариф Turbo Безлим с безлимитным интернетом.

Также есть акции для перешедших от других операторов. Если вы перенесли номер, то можете платить 100 гривень в месяц за тариф Turbo и 120 гривен за Joice Start в первые 6 месяцев после подключения.

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