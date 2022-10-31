Работает она по аналогии с расшифровкой голосовых сообщений.

Команда Telegram представила новую версию популярного мессенджера, которая расширила возможности пользователей Premium-подписки. В частности, теперь им доступна расшифровка не только "голосовых", но и видеосообщений в текст.

Об этом сообщает портал "Код Дурова".

Сама функция работает по аналогии с расшифровкой голосовых сообщений – речь из кружочка будет переведена в удобный текстовый формат.

Видео дня

Среди других нововведений – возможность создавать отдельные чаты внутри самой группы, обновленный ночной режим на iOS и настройка размера текста на Android. Также в свежем обновлении были добавлены 12 новых наборов эмодзи.

Напомним, накануне в Telegram-каналах появилась возможность публиковать платные посты. Текстовый пост продать нельзя – только фото или видео. Похожим образом работают популярные платформы Patreon и OnlyFans.

Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины

Этим летом в Telegram появилась платная версия. Одна из главных фишек – увеличение скорости загрузки содержимого в мессенджере. Также у подписчиков нет рекламы в каналах, есть доступ к анимированным аватарам в списке диалогов и чатов (были только в профиле) и возможность выбрать эксклюзивную иконку приложения.

Ранее в этом месяце Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины более чем вдвое. Прежде услуга стоила $5,99 в месяц, а теперь – $2,99.

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