Может возникнуть ситуация, когда света не будет у провайдера.

Из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры рашистами украинцы вынуждены мириться с веерными отключениями электричества и, соответственно, интернета. Однако иногда случается, что свет есть, а доступа к Сети нет. Как это исправить, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

"Если у провайдера нет электроэнергии, то во всех домах, которые он снабжает интернетом, несмотря на наличие света, интернета не будет. Поэтому требуется резервное питание для серверных, сетевых коммутаторов и оборудования в самих домах", — сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Юрий Мацик в комментарии изданию "Детектор медиа".

Для провайдеров решением может стать переход с активной технологии на пассивную. Последние требуют меньше электричества для поддержания доступа к интернету у пользователей. Один из вариантов — технология PON, которая уже позволила отдельным провайдерам полностью подготовиться к временным отключениям электроснабжения. Их клиенты смогут подключаться к Сети даже во время блэкаутов.

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В результате украинцам для постоянного доступа к интернету нужно выбрать провайдера, использующего PON или другую пассивную технологию, и обеспечить резервный источник электричества для домашнего роутера. Это можно сделать, например, с помощью блока бесперебойного питания.

"Перераспределение на рынке уже происходит. Компании, не готовые к новым вызовам, могут потерять много пользователей. Ведь абоненты переходят к тем, кто может обеспечить стабильный доступ в интернет даже без света. Бизнес, гибко адаптирующийся к сложным условиям, выживет и увеличит количество своих абонентов", — подытожил Мацик.

Веерные отключения электричества: последняя информация

Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, в 2022 году ВВП нашей страны может упасть ниже ранее прогнозированного уровня. Причина кроется в отключениях электричества в результате вражеских атак.

Сегодня, 10 ноября, в Украине продолжились плановые ограничения. Наиболее строгими они оказались в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

"ДТЭК Киевские электросети" добавила к графику отключений в столице адреса юридических клиентов, которые расположены отдельно от жилых домов. Теперь они могут узнать о сроках, когда будет отсутствовать электричество, вбив адрес в поиск на официальном сайте.

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