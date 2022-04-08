При этом не уточняется, о каких именно целях хакеров идет речь, но говорится, что это "украинские организации, включая СМИ".

Компания Microsoft сорвала попытки хакеров, связанных с ГРУ России, сломать компьютеры в Украине, странах Евросоюза и США.

Об этом говорится в сообщении Microsoft.

Сообщается, что группа хакеров Strontium, которую в Microsoft отслеживали многие годы, атаковала на этой неделе цели в Украине. При этом не уточняется, о каких именно целях идет речь, но говорится, что это "украинские организации, включая СМИ".

Также хакеры Strontium атаковали правительственные учреждения и аналитические центры в Штатах и ​​Евросоюзе, которые занимаются внешней политикой.

Для атаки Strontium использовали семь интернет-доменов, над которыми Microsoft взяла контроль и таким образом предотвратила атаки.

В компании считают, что Strontium пытался установить долгосрочный доступ к системам, обеспечить тактическую поддержку вторжения РФ в Украину и завладеть конфиденциальной информацией.

Корпорация сообщила правительству Украины о проявленной активности и принятых мерах.

В компании уточнили, что перед российским вторжением ее команда начала круглосуточно работать, помогая организациям в Украине, в том числе государственным учреждениям, защищаться от натиска кибервойны, которая обострилась с момента начала вторжения и все ще продолжается.

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