Отмечается, что ежедневный прирост пользователей ускорился более чем на 20%.

Ежедневный прирост пользователей Twitter достиг "рекордного максимума" в течение первой полной недели управления соцсетью миллиардером Илоном Маском.

Как сообщает The Verge со ссылкой на внутренний документ Twitter, ежедневный прирост пользователей ускорился более чем на 20%, а в США их число растет еще быстрее.

Издание отмечает, что если эти цифры соответствуют действительности, то это означает, что под руководством Маска соцсеть не пережила массового оттока пользователей, несмотря на изменения, которые уже происходят и еще предстоят в компании Twitter с приходом миллиардера.

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Илон Маск купил твиттер: что он поменял в соцсети

Маск запустил обновленную подписку Twitter Blue. Теперь она стоит 7,99 доллара (~300 грн) в месяц вместо 4,99 доллара.

"Синие галочки" рядом с именем пользователя теперь доступны всем, кто оформил подписку. Раньше их выдавали только известным личностям, политикам и компаниям после прохождения верификации.

Также Маск хочет сделать бесплатной и доступной для всех пользователей функцию редактирования твитов. Сейчас она доступна только для подписчиков Twitter Blue.

Кроме того, миллиардер отказался от пожизненных банов пользователей, поскольку не верит в подобные меры.

О планах Маска приобрести Twitter стало известно в апреле 2022, но в июле он отозвал предложение. Компания подала на него в суд за такое решение. В октябре Илон Маск все же купил соцсеть за условленные ранее $44 млрд.

Одной из мер по оптимизации работы компании стали масштабные увольнения. Так, Маск уволил половину сотрудников Twitter – без работы остались около 3700 из 7500 человек. В том числе под сокращения попало четверть сотрудников команды, которая отвечает за борьбу с дезинформацией.

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