Обладатели гаджетов серии Xiaomi 13 и Redmi K60 будут рады.

Профильный портал XiaomiUI рассекретил информацию о первых смартфонах компании, на которые можно будет поставить MIUI 14.1. Список небогатый, зато свежайшую прошивку обещают выпустить совсем скоро.

Главной особенностью MIUI 14.1 является ее база – Android 14. То есть обновление будет содержать все изменения, которые Google включила в свои бета-версии Android 14. Отмечается, что предыдущие версии оболочки Xiaomi имеют в своей основе Android 13 и даже Android 12.

MIUI 14.1 получат только пять смартфонов Xiaomi:

Видео дня

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Ultra.

Остальные устройства Xiaomi перейдут с Android 13 на Android 14 сразу с оболочкой MIUI 15, минуя промежуточные релизы. Она выйдет вместе с новыми флагманами Xiaomi 14, предположительно, в декабре 2023 года.

Массовый же релиз MIUI 14.1 для упомянутых смартфонов Xiaomi и Redmi запланирован на август-октябрь.

Напомним, главными фишками MIUI 15 на базе Android 14 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Ранее стал известен список смартфонов, которые точно останутся без новой ОС.

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