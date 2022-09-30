Наушники нельзя починить ни дома, ни в сервисном центре, а возникновение поломки автоматически означает их утилизацию.

Известные специалисты iFixit продолжают разбирать осенние новинки Apple. Теперь пришел черед AirPods Pro второго поколения – для этого пришлось практически уничтожить их внешнюю оболочку.

Процесс вскрытия новых наушников Apple был снят на видео.

Как и оригинальные AirPods Pro, преемник получил ноль баллов по десятибалльной шкале ремонтопригодности. Их нельзя починить ни дома, ни в сервисном центре, а возникновение поломки наушников или кейса автоматически означает их утилизацию.

AirPods, пожалуй, самые популярные наушники в мире, но в то же время самые неремонтопригодные. С AirPods Pro 2 Apple улучшила практически все возможности наушников и добавила новые функции, кроме защиты окружающей среды – подытожили специалисты iFixit.

Новые AirPods Pro 2: в чем особенность наушников

Культовые наушники внешне принципиально не отличаются от предыдущей модели. Правда, они получили новый чип H2, что дало свои положительные результаты. Звук стал еще лучше, а качество соединения – стабильнее.

Также добавили режим "адаптированной прозрачности", который подстраивает громкость музыки под окружающие звуки, при этом оставляя самые важные – голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.

В США в продажу они поступили 23 сентября по цене 249 долларов (около 9000 грн).

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