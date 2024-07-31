В Windows появилась скрытая опция быстрого 'убийства' зависших приложений

Microsoft продолжает совершенствовать Windows 11, делая ее более удобной и интуитивно понятной для пользователей. Как сообщил портал Tom's Hardware, в последнем обновлении ОС появилась очень полезная и удобная функция, значительно упрощающая борьбу с зависшими программами.

Теперь, чтобы "убить" зависший процесс, не нужно вызывать "Диспетчер задач" и искать неисправность в списке. Достаточно одного клика прямо на "Панели задач".

Опцию добавили в контекстное меню, которое вызывается правой кнопкой мыши по иконке на панели задач. Далее в появившемся окне нужно выбрать "Завершить задачу". К слову, в macOS это реализовано похожим образом уже давно.

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Несмотря на свою полезность, по умолчанию новая опция отключена. Чтобы активировать ее, нужно:

открыть настройки Windows;

перейти в раздел "Система";

выбрать пункт "Для разработчиков";

включить опцию "Завершение задач".

Как сообщал УНИАН, Windows 10 все еще является выбором большинства пользователей, в том числе с Украины. Цифры от июня 2024-го показывают, что устаревшая ОС установлена на 78% компьютерах, тогда как Windows 11 – всего 15%.

Возможно, ситуация изменится осенью, когда выйдет апдейт 24H2, который называют самым крупным в истории Windows 11. Оно принесет много ИИ-функций, улучшенный режим экономии заряда, переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач и много чего еще. Ради нее Microsoft даже перенесла Windows 12 на 2025 год.

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