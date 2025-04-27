Как говорит Microsoft, это было одно из самых популярных пожеланий среди пользователей.

Microsoft добавила возможность отключить фильтр нецензурной лексики в голосовом наборе Windows 11. Новая функция появилась в Insider Preview Build 26200.550 на Dev Channel.

Теперь при нажатии Win + H и переходе в настройки голосового ввода можно отключить фильтр. Тогда система перестанет заменять мат звёздочками и будет записывать всё, что вы на самом деле сказали. Microsoft объяснила нововведение желанием "учесть одно из главных пожеланий пользователей".

По умолчанию фильтр всё ещё включён, чтобы в документах случайно не появилось ничего лишнего.

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Пока новинка доступна только участникам программы тестирования Windows Insider. Если не будет проблем и жалоб, в ближайшие месяцы функция выйдет в релиз для всех пользователей.

Помимо этого, сборка Dev Channel тестирует ещё пару новшеств:

Click-to-Do - ИИ-помощник, который предлагает контекстные действия на основе содержимого экрана (локальная обработка, без облака).

Improved Search - улучшенный поиск по ПК с использованием естественного языка, а не только имён файлов.

Эти ИИ-функции потребуют Copilot+ PC с нейропроцессором на 40+ TOPS производительности, в отличие от голосового набора, который работает на любом Windows 11 при подключении к интернету.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft повторно выпустила нашумевшую ИИ-функцию Recall для Windows 11. Суть функции заключается в следующем: программа автоматически делает снимки экрана каждые несколько секунд и извлекает из них информацию с помощью нейросети.

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