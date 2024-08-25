iOS 18 может оказаться неподходящим вариантом для устройств, выпущеных более трех лет назад, то есть iPhone 13/12/11.

Осталось всего несколько недель до выхода полной версии iOS 18. Между тем бывший сотрудник Apple, специалист по продажам Тайлер Морган предупредил пользователей яблочных гаджетов том, что установка самой актуальной iOS грозит замедлением их устройств.

Портал iDropNews отмечает, что речь идет об айфонах, выпущенных более трех лет назад. В частности, это iPhone 13, iPhone 12 и iPhone 11.

Apple позиционирует iOS 18 как одно из крупнейших обновлений ПО для iPhone в истории. Это, в том числе объясняется внедрением в новую ОС нейросетевых функций. Специалист рассказал, что смартфон после обновления может начать работать медленно не сразу, а со временем. Все потому, что обновление не предназначено для устаревших айфонов.

Видео дня

По его словам, новая операционка будет хорошо работать с грядущими iPhone 16 и и Pro-моделями iPhone 15. А вот для всех остальных моделей она слишком энергозатратна: после ее установки аккумулятор начнет изнашиваться быстрее, а производительность упадет без видимых причин, объяснил эксперт.

Если ваш смартфон работает отлично и вас не слишком интересует новая iOS, не обновляйтесь – подытожил Морган.

В Apple уже не раз говорили, что самые продвинутые ИИ-функции, например, "поумневшая" Siri, будут работать минимум на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Владельцы более старых iPhone получат самые базовые инструменты.

А вот что получат все, обновившиеся до iOS 18, так это кастомизацию иконок, переделанную "шторку", запись звонков с расшифровкой и дополнительные настройки, которые касаются кастомизации. Если ваш айфон обновился до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

Меж тем до главной презентации Apple осталось всего пару недель. "Гвоздем" сентябрьского ивента станут iPhone 16, однако крупных нововведенней от них ждать не стоит, пишет Bloomberg. Заметные изменения компания приберегла для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.

Вместе с новыми Айфонами в сентябре будут представлены и другие устройства, среди которых Apple Watch нового поколения и сразу две модели Airpods. Еще одной ключевой темой мероприятия станет ИИ-экосистема Apple Intelligence.

Вас также могут заинтересовать новости: