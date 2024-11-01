Этот штраф составляет 20 дециллионов долларов.

В России требуют от одной из крупнейших технологических компаний мира Google невероятную сумму денег в размере 2 ундецильйона рублей (36 нулей). В частности об этом стало известно после того, как компания отказалась платить штрафы, которые накапливаются из-за блокировки пророссийских каналов на YouTube, пишет CNN.

"Практически неописуемый штраф составляет 20 дециллионов долларов - или около 20 миллиардов триллионов триллионов долларов. Это значительно превышает размер мировой экономики", - подчеркнули в издании.

По информации Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт, который составляет 110 триллионов долларов, по сравнению с этим выглядит скромнее. В то же время рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet составляет около 2 триллионов долларов.

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В свою очередь российские СМИ сообщили, что суд РФ ранее обязал Google восстановить каналы YouTube, среди которых есть те, что были заблокированы еще в 2022 году. В суде отметили, если этого не будет сделано, то обвинения возрастут, а штрафы будут удваиваться каждую неделю.

Когда журналисты спросили у представителя Кремля Дмитрия Пескова об иске, он отметил, что "даже не может правильно произнести эту цифру", однако отметил, что такая сумма "наполнена символизмом". По его словам, Google "не должен ограничивать действия наших вещателей на своей платформе".

Однако в Google считают, что такие судебные дела не окажут негативное влияние на прибыль компании.

"Гражданские судебные решения, которые включают сложные штрафы, были вынесены против нас в связи со спорами о закрытии аккаунтов, в том числе аккаунтов лиц, попавших под санкции. Мы не считаем, что эти текущие судебные дела будут иметь существенное негативное влияние (на прибыль)", - отметили в компании в комментарии для CNN.

В то же время глава Фонда развития цифровой экономики РФ Герман Клименко не исключает того, что компания может самостоятельно отключить россиянам доступ к бесплатным сервисам.

"Я не удивлюсь, если Google нам в итоге просто запретит пользоваться бесплатными сервисами, просто будет невозможно зайти и зарегистрироваться там", - сказал Клименко в комментарии для российских СМИ.

Санкционное давление на Россию - последние новости

Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что индийские банки не хотят способствовать торговле с российскими компаниями, чтобы не попасть под санкции США. Он отметил, что банки в Индии, которые имеют связи с Америкой, "обеспокоены вторичными санкциями США".

Также Великобритания ввела новые санкции против РФ из-за того, что страна-агрессор применяет против Украины химическое оружие. Речь идет о применении российскими военными на фронте вещества под названием хлорпикрин, которое признано химическим оружием Международной организацией по запрещению химического оружия.

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