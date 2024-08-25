Судебные приставы направляют деньги технологического гиганта на финансирование военной пропаганды.

Российские власти изъяли более 100 млн долларов у компании Google для финансирования пропаганды в поддержку войны Владимира Путина в Украине, пишет The Telegraph со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что судебные приставы сняли средства с российских банковских счетов технологического гиганта в 2022 году. Это привело к банкротству его подразделения в этой стране. Согласно документам, арбитражные управляющие передали средства российским телеканалам. Речь идет о государственном RT и пропагандистской службе "Царьград", которая пообещала использовать эти средства на поддержку войны Кремля в Украине.

Российское подразделение Google объявило о банкротстве в 2022 году, заявив, что Кремль изъял средства, но было непонятно, о какой сумме идет речь. Документы свидетельствуют, что судебные приставы арестовали банковский счет компании после того, как московский суд постановил, что она должна возместить убытки "Царьград ТВ". Это пропагандистский канал, принадлежащий олигарху Константину Малофееву.

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По словам журналистов, на прошлой неделе Google подал иски против RT, "Царьград ТВ" и третьего вещателя, NFPT, в суды США и Англии.

Российские суды постановили, что Google должен выплатить трем телеканалам огромные суммы компенсации за удаление их с YouTube и удаление их учетных записей в Google.

Google добивается решения о запрете телеканалам преследовать ее активы в иностранных юрисдикциях, таких как Южная Африка, Турция и Сербия. Об этом говорится в судебных документах Google: "Судебные приставы арестовали более $100 млн активов Google Russia, хотя сумма, которая якобы подлежала уплате по решению суда, на тот момент составляла менее $12,5 млн (один миллиард рублей). "Царьград" получил один миллиард рублей от ареста, который, по его словам, он использует для поддержки войны России в Украине".

В судебных документах говорится о том, что московская юридическая фирма "Арт де Лекс", которая представляет интересы конкурсного управляющего, предоставила приоритет при выплате средств российским телеканалам, а не работникам и другим кредиторам.

Владельца "Царьграда" Малофеева называют "православным олигархом", и на него наложены санкции США за поддержку российского вторжения в Украину в 2014 году. Компания подала иск в суд на Google в Турции, требуя от компании больше средств. Согласно турецким документам, российские суды определили, что Google должен "Царьграду" 32,8 млрд рублей. Поскольку ежедневные штрафные санкции к компании удваиваются каждые 24 часа, эта сумма может вырасти до уровня рыночной стоимости Google.

Подавая иски на прошлой неделе, Google заявил, что российские суды "наложили беспрецедентные штрафы и произвольные юридические санкции на Google в попытке ограничить доступ к информации о наших сервисах и в качестве наказания за соблюдение нами международных санкций против российских лиц и организаций".

Проблемы западного бизнеса в РФ

Сотни западных групп остались в РФ после полномасштабного вторжения в 2022 году. Однако западные компании, среди которых Avon Products, Air Liquide и Reckitt, остались в России, несмотря на то, что планировали уйти после вторжения в Украину, поскольку бюрократические преграды растут, а потребительская активность восстанавливается.

Ранее УНИАН писал, что Россия запретила западным компаниям, продающим свои российские активы, выводить вырученные средства в долларах и евро. Она ввела дополнительные меры валютного контроля де-факто в попытке поддержать ослабевающий рубль.

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