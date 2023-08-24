Эти приложения обещают освободить смартфон от лишних файлов и ускорить работу, но в Google говорят, что вы сделаете девайс только чище, если как раз удалите их.

Корпорация Google начала тотальную чистку в своем магазине приложений для Android. "Под раздачу" попала определенная категория программ – их называют "клинеры". Эти приложения обещают освободить смартфон от лишних файлов и ускорить работу устройства.

На деле, многие подобные приложения либо вообще ничего не делают, либо не содержат заявленных функций, но при этом максимально напичканы рекламой. По мнению Google, такие программы никак не могут "ускорить работу" вашего смартфона, а вместо этого только нарушают конфиденциальность и собирают данные пользователей.

В связи с этим компания провела массовую чистку и удалила ряд "приложений-клинеров". В частности, сообщается о пропаже сотне однотипных программ с приставкой "Clean". Также под чистку попал популярный клинер SD Maid, у которого на момент удаления было десятки миллионов загрузок.

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В Google говорят, что подобные клинеры способны только очистить кэш, но сделать это можно и без стороннего ПО. Вы сделаете смартфон чище, если как раз удалите "клинер".

К слову, Apple в свою очередь уже давно поборола приложения-клинеры. Сейчас в App Store вы не встретите ни одного приложения, которое пообещает ускорить или очистить iPhone.

Ранее стало известно, что с выходом Android 14 Google "убьет" приложения для ускорения работы смартфона. В новой ОС появится функция борьбы с "таск-киллерами" и другими подобными приложениями, которые, как отмечают в Google, приносят больше вреда, чем пользы.

Еще из интересного в новой ОС обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS. Ее развертывание ожидается в ближайшие месяцы.

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