Обновление затронуло как телефоны высшего и среднего, так и начального уровня.

Компания Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов. Октябрьский патч не только устраняет ошибки в системе, но и значительно улучшает работу устройств.

Судя по описанию, новый апдейт, обозначенный номером S91xUSQS4CXI4, "латает" более 42 дыр в безопасности как самой Android, так и фирменного интерфейса One UI. Традиционно, обновления безопасности не приносят с собой никаких новых функций.

Список девайсов, которые уже получили октябрьское обновление Android:

Линейка Samsung Galaxy S24

Линейка Samsung Galaxy S23

Линейка Samsung Galaxy S22

Линейка Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A13 4G

Чтобы получить обновление, просто выполните обычные действия: зайдите в "Настройки", перейдите в раздел "Обновление ПО" и нажмите на кнопку "Загрузить и установить".

Видео дня

Ранее Samsung подтвердила, что обновление One UI на базе Android 15 задержится и выйдет только в начале 2025 года. Первыми смартфонами с One UI 7 станут модели линейки Galaxy S25, их выпуск ожидается в январе следующего года.

На днях вышла стабильная версия Android 15 для всех смартфонов Google, начиная с Pixel 6. Остальным Anroid-юзерам придется ждать еще минимум месяц.

Android 15 обещает стать интересным обновлением: система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сама сообщит, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр. А еще все смартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

Вас также могут заинтересовать новости: