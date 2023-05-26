Ожидается, что второе поколение будет более премиальным устройством. В продажу смартфон должен поступить в июле.

Nothing Phone (1) был представлен прошлым летом. Благодаря своему необычному дизайну и доступной цене устройство получило статус "убийцы Android-смартфонов", а журналисты даже называли его "самым инновационным смартфоном" года. Глава компании Nothing Карл Пей в интервью Forbes рассказал, что следующий смартфон бренда – Phone (2) – будет выпущен в июле.

Новинка станет автономнее за счет увеличенной до 4700 мАч батареи – первая модель довольствуется аккумулятором на 4500 мАч. В совокупности с более энергоэффективным процессором, Snapdragon 8+ Gen 1, пользователей ждет "предфлагманское" устройство.

Из других характеристик можно точно ждать экран AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 12+256 ГБ памяти, NFC, быструю зарядку и стереодинамики. Предшественник получил двойную основную камеру с датчиками на 50 Мп, поэтому стоит ожидать улучшения и в этой области.

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Глава компании Nothing Карл Пей добавил, что оригинальный Phone (1) разошелся тиражом в 750 тыс. экземпляров, а количество пользователей, перешедших с iPhone на их смартфон в 3-4 раза больше, чем у других брендов. Он же отметил, что видит Phone (2) как доступную альтернативу смартфонам Apple.

Внешне следующий смартфон бренда выглядит футуристично, отличием от первой версии будет некий красный элемент в верхней правой части. В Nothing Phone (1) уже был мигающий светодиод на задней панели для индикации статуса работы камер. Возможно, в Phone (2) реализовали такую же функцию. Также светодиод может служить индикатором уведомлений.

Подробнее о Nothing Phone (1) – самом стильном Android-смартфоне

Главной фишкой смартфона стал дисплей с симметричными рамками и белая LED-подсветка из 900 светодиодов. Поведение подсветки можно настроить через специальную програму – свечение может быть разным в зависимости от ситуации. Например, во время зарядки или при получении уведомлений и звонков. А еще у него логотип в форме бомбы.

Ранее мы рассказывали, что портал Tech Advisor назвал Nothing Phone одним из лучших смартфонов среднего класса для покупки в 2023 году. Обозреватели выделили сочный дисплей, качественный набор камер, а также беспроводную зарядку и защиту IP53. В Украине цены на Nothing Phone (1) стартуют от 17 000 грн.

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