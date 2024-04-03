Большинство пользователей, которые прислали жалобу на работу WhatsApp, сообщили, что у них не открывается программа.

Вечером 3 апреля в работе популярных мессенджеров и соцсетей начали наблюдаться проблемы: пользователи жалуются на работу WhatsApp, Instagram и Facebook. Это следует из данных сервиса Downdetector. Сбой подтвердила организация NetBlocks, которая занимается мониторингом доступа к сети по всему миру.

Большинство пользователей, которые прислали жалобу на работу WhatsApp, сообщили, что у них не открывается программа. Сообщается о проблемах с доступом к веб-версии мессенджера и получения сообщений.

"Мы знаем, что некоторые люди сейчас сталкиваются с проблемами, мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть работу на 100% для всех", - написали в пресс-службе компании в X (Twitter).

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В 65% жалоб от пользователей Instagram касаются проблемы с работой приложения, 7% пожаловались на проблемы со входом в аккаунт.

Проблемы с работой приложения Facebook отмечают 49% пользователей, 35% обнаружили сбой в работе сайта и 16% испытывают трудности со входом в профиль.

Сбои в работе мессенджеров - детали

5 марта в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Пользователи со всего мира сообщали о том, что их "выбило" из аккаунтов.

Как стало известно из показателей сайта Downdetector, пострадали от сбоя не только пользователи из Украины, но и из других стран. Поступило более 3 тысяч сообщений об ошибках в работе сети.

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