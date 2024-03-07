Через год они станут доступны для частных клиентов.

Компания Suzuki совместно со SkyDrive объявила о начале производства "летающих автомобилей".

Как сообщает Suzuki, соглашение о выпуске SkyDrive SD-05 было подписано еще в октябре прошлого года. Производственные мощности размещены в городе Ивата префектуры Сидзуока.

SkyDrive SD-05 представляет собой компактный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки. В нем могут разместиться пилот и двое пассажиров. Максимальная крейсерская скорость нового вида транспорта составляет 100 км/ч. Одной подзарядки хватает, что пролететь примерно 10 км.

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Как предполагается, SkyDrive SD-05 будет использоваться в следующем году на выставке Expo-2025 в Осаке как аэротакси. Затем их смогут приобрести и частные клиенты. Suzuki и Skydrive планируют производить около 100 таких летательных аппаратов в год.

Летающие автомобили - что известно

Ученым умам уже давно не дает покоя идея о летающих автомобилях. Их прототипы время от времени представляют компании разных стран мира.

В марте 2017 года на именитом автосалоне в Швейцарии представили летающий автомобиль.

В 2022 году в Словакии официально сертифицировали летающее авто. "Эйр Кар" способна преодолевать 500 километров при полной заправке. В том же году на автосалоне в Детройте представили летающий мотоцикл, модель под названием XTurismo.

В 2023 году в США Федеральное управление гражданской авиации выдало разрешение на разработку и испытания первого электроавтомобиля, который может и летать и ездить по дорогам.

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