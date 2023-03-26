Note 12 Turbo станет первым на почти флагманском чипе Snapdragon 7+ Gen 2, а стоить при этом будет около $300.

Бренд Redmi рассказал о главных фишках своего нового смартфона Note 12 Turbo. Его презентация состоится уже на следующей неделе, 28 марта.

Новый аппарат от китайской фирмы в своем роде уникален – он станет первым на почти флагманском чипе Snapdragon 7+ Gen 2, а стоить при этом будет около $300 (11 000 грн).

Еще устройство выйдет с флагманской OLED-матрице на 120 Гц и HDR 10+ – производитель обещает, что он получит лучший экран в линейке смартфонов Redmi Note.

Видео дня

Что еще предложит Redmi Note 12 Turbo:

батарею 5000 мАч с быстрой зарядкой;

три камеры с основным объективом разрешением 64 Мп;

рамки тоньше, чем у iPhone 14;

версию с 16 ГБ + 1 ТБ памяти;

стереодинамики с Dolby Atmos.

Остальная "начинка" устройства будут пересекаться со спецификациями Redmi Note 12, который представили в октябре 2022 года. Смартфон будет иметь 6,67-дюймовый экран, от 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти и оболочку MIUI 13.

Еще раньше Redmi без лишнего шума выпустила свой самый доступный смартфон – Redmi A2. Характеристики у новинки скромные, но и стоит он всего 80 долларов.

Также компания готовится внедрить самую быструю зарядку на 300 Вт в один из своих грядущих смартфонов. Она может полностью зарядить телефон всего за пять минут, а за две минуты можно бежать на работу с 50% заряда.

А меж тем сама Xiaomi в самое ближайшее время собирается представить свой новый флагманский смартфон с камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех".

Вас также могут заинтересовать новости: