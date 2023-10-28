В этот раз презентация пройдет в нестандартное время: начнут в 2:00 по Киеву.

В ночь с 30 на 31 октября Apple проведет вторую осеннюю презентацию в 2023-м году с лозунгом "Scary Fast". Предыдущий ивент прошел в сентябре и тогда нам показали новые айфоны, смарт-часы и наушники.

Авторитетный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что именно покажут на этой презентации.

Первым будет дебют процессора Apple M3. Новое семейство чипов получит такую же компоновку, как и M2: четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра. Также будет десятиядерный GPU. Первым компьютером на M3 станет iMac, который не обновлялся с 2011 года. Это будет та же 24-дюймовая модель, которая будет выглядеть почти идентично существующим версиям. Однако, вероятно, ей обновят подставку. Видео дня В рамках более широкого перехода на разъемы USB-C компания обновит аксессуары для iMac: Magic Mouse и Magic Keyboard, которые откажутся от старых Lightning. 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro. Ноутбуки будут выглядеть практически идентично актуальным моделям, но получат более мощные процессоры M3 Pro и M3 Max. Также Apple оснастит их более яркими и энергоэффективными miniLED дисплеями.

По данным источника, больше на презентации ничего не покажут. Планшеты и наушники, скорее всего, обновят весной следующего года. Таким образом на октябрьском ивенте нас ждут две модели MacBook Pro, iMac и аксессуары к ним.

А уже в 2024 году Apple выпустит бюджетный ноутбук MacBook "для всех". На данный момент самый дешевый MacBook стоит $999, а новинка должна быть еще на 20-30% дешевле.

Где смотреть октябрьскую презентацию Apple

Посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте Apple или YouTube-канале. Мероприятие с лозунгом "Scary Fast" ("Пугающе быстро") будет полностью виртуальное, поэтому представителей СМИ компания не пригласила.

В Украине на момент ее начала будет 31 октября, 2 часа ночи.

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