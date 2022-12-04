Microsoft ранее официально сообщала, что следующая версия фирменной ОС выйдет не раньше 2024 года.

Слухи о работе над следующей версией Windows ходят давно. Ее кодовое имя – Next Valley, а выход намечен на 2024 год. В ожидании официального анонса пользователи создают свои реалистичные концепты Windows 12.

Дизайнер с YouTube-канала Avdan подготовил свое видение следующего поколения операционной системы Windows. В видео он выделил несколько важных особенностей в изменении ОС.

В первую очередь – более динамичная область виджетов с медиаплеером, календарем и погодой. Другая сторона панели задач может предоставлять иные виды уведомлений, например о подключении Bluetooth-устройств.

Концепт также перерабатывает раздел быстрых настроек, где основной упор делается не на внешний вид, а на удобство использования. Например, предлагается показывать устройства Bluetooth и доступные Wi-Fi-сети сразу же после открытия всплывающего меню без необходимости делать дополнительный щелчок мышью.

Из других особенностей: возможность закреплять виджеты на рабочем столе и делать так, чтобы обои адаптировались под них, адаптивный курсор мыши (под цвет фона), а также альтернативный подход к многозадачности, разделяя два приложения в одном окне и группируя файлы в коллекции в проводнике (аналогично "коллекциям" в Microsoft Edge).

Microsoft рассказала о разработке Windows 12

В настоящий момент Microsoft занимается ранним прототипированием новой системы. Известно даже ее кодовое имя – Next Valley.

В октябре компания показала скриншот с прототипом следующей версии Windows. Из основных изменений – интерфейс стал лучше оптимизирован для сенсорного ввода, а панель задач выполнена в формате "острова" с отступами от краев экрана.

Релиз текущей системы Windows 11 состоялся 5 октября 2021 года. Те, кто перешел на "одинадцатку" говорят, что система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.

Вас также могут заинтересовать новости: