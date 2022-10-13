Экраны установлены бок о бок, а угол поворота E-Ink панели можно регулировать.

На рынке мониторов уже давно не было каких-то необычных решений – классический форм-фактор надежно закрепился, а производители, как правило, соревнуются в характеристиках и дизайне своих устройств.

Однако, есть и компании, не стесняющиеся экспериментировать. Например, Philips, представившая на днях первый в мире монитор, в котором обычная матрица сочетается с панелью E-Ink на электронных чернилах.

Основным выступает 23.8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 75 Гц яркостью 250 нит и временем отклика 4 мс. Дополнительный E-Ink-дисплей поменьше – 13.3 дюйма и 1600х1200 пикселей. Его можно использовать для чтения новостей и просмотра документов, чтобы меньше нагружают глаза.

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Из портов доступно четыре USB-A, пара USB-C (один до 90 Вт и второй до 15 Вт), DisplayPort 1.2, Ethernet и классический 3.5-мм разъем для наушников. Philips 24B1D5600 оценили в 5999 юаней (около 30 000 грн). Пока только в Китае, о появлении на других рынках будет сообщено дополнительно.

Выбор монитора: интересные решения на рынке

В прошлой месяце вышел бюджетный монитор для геймеров Redmi G24. Это 23,8-дюймовое решение с экраном 1080p и частотой обновления 165 Гц, а стоит всего 85 долларов.

В свою очередь ASUS пополнила линейку игровых мониторов в рамках бренда TUF Gaming 34-дюймовой моделью VG34VQEL1A. Она обновляется с частотой 100 Гц и поддерживает технологии Nvidia Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium.

Также стоит выделить "квадратный" монитор от LG с соотношением сторон 16:18. Производитель называет модель "совершенно новым форматом на рынке мониторов".

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