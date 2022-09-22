Он поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет собирать самому.

На днях NVIDIA представила видеокарты RTX 40-й серии. которые удивили не только своей производительностью, но и ценником. Компания Colorful решила порадовать поклонников куда более доступной версией топовой модели GeForce RTX 4090 и другими фирменными компонентами.

Правда, есть один нюанс – поиграть на таком "компьютере" не получится. Дело в том, что компоненты идут в LEGO-наборе, который обойдется в 299 юаней (~1500 грн).

Новинка состоит из более чем тысячи деталей, а все нужные компоненты, включая "материнскую плату Colorful iGame UltraD5 Z690" и "оперативную память iGame Vulcan DDR4" нужно собирать самому из пластиковых кубиков. Получается своего рода конструктор LEGO для поклонников компьютерной тематики, но с возможностью создавать свои компоненты, а не просто собирать их вместе.

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Пока что набор iGame M600 доступен для покупки только в китайском приложении WeChats, но в будущем его наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Что касается настоящих RTX 40-й серии, то они появятся в продаже до конца осени. Цены от 899 долларов до 1599 долларов.

До конца года NVIDIA также пополнит линейку RTX 3000 обновленными версиями RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Первая получит 8 Гб видеопамяти – на 4 Гб меньше, чем у базовой модели – а ценник на нее снизят до 300 долларов. Что касается Ti-версии, то пропускная способность памяти может увеличиться на 36% – до 608 ГБ/с вместо 448 ГБ/с.

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