Ложные и вводящие в заблуждение сообщения о войне в Украине продолжают распространяться в социальных сетях.

Пользователи соцсети Twitter с синей галочкой, которые платят за продвижение своего контента среди других пользователей, являются одними из наиболее широко распространенных примеров публикации фейков о войне России против Украины. Об этом пишет BBC.

Оружие из Украины и беспорядки во Франции

Например, в "Твиттере" появилось много вводящих в заблуждение постов о недавних беспорядках во Франции, но один "вирусный" пост на прошлой неделе был посвящен военной помощи США Украине.

На нем был скриншот заголовка с новостного сайта, а также изображение двух винтовок. "Французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые, возможно, пришли из Украины", - говорится в заголовке.

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Несколько аккаунтов в Twitter с подпиской Blue поделились постом, который был просмотрен более миллиона раз.

BBC отследила сообщение до прокремлевских каналов в Telegram. Изображение, использованное в посте, появляется в российском военном блоге 2012 года о соревнованиях по стрельбе, проводимых на полигоне под Москвой.

"Нам также не удалось найти в Интернете статьи с таким заголовком и картинкой, как указано выше, и нет никаких доказательств того, что какое-либо оружие, предоставленное Украине США, использовалось во время недавних беспорядков во Франции", - пишет BBC.

"Фабрики младенцев" в Украине

Также, несколько аккаунтов в Twitter, отмеченных синей галочкой, недавно опубликовали сообщения о том, что Россия якобы обнаружила в Украине "фабрики младенцев".

В сообщении сказано, что детей в возрасте от двух до семи лет "выращивают на фабриках", а затем либо отправляют в "детские секс-бордели", либо у них извлекают органы и продают на Западе.

Как отмечает BBC, следы этой публикации привели к ресурсу The People's Voice, альтернативное название - YourNewsWire, и который было названо организациями по проверке фактов одним из крупнейших производителей фейковых новостей в интернете.

"Ранее он продвигал широкий спектр ложных и вводящих в заблуждение историй, включая теории заговора против вакцин и ложные заявления о массовой стрельбе в Лас-Вегасе в 2017 году", - пишет BBC.

А российское правительство и подконтрольные Кремлю СМИ уже давно распространяют необоснованные заявления о незаконном извлечении органов в Украине

Ракетный удар по Краматорску

В конце июня в результате российской ракетной атаки в центре Краматорска на востоке Украины погибли восемь человек.

Сразу после атаки в сообщении аккаунта с подпиской Twitter Blue, который позиционирует себя как законный источник новостей, утверждалось, что удар якобы был нанесен по ошибке Украиной и поразил военную казарму, в которой размещались войска НАТО и иностранные наемники.

"Ракета Storm Shadow внезапно резко изменила траекторию, ударив по Краматорску, уничтожила казармы украинских военных, в которых размещались иностранные солдаты и наемники", - говорится в фейковом сообщении, которое набрало более миллиона просмотров.

"Нет никаких доказательств того, что причиной была ракета, выпущенная украинскими войсками, или что была поражена военная казарма", - пишет BBC.

Отмена Зеленским выборов в Украине

Сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "отменил" выборы в Украине, также недавно стали вирусными в Twitter. В качестве доказательства пользователи приводили высказывания Зеленского в интервью BBC в конце июня.

На вопрос, будут ли выборы в Украине в следующем году, Зеленский ответил: "Если мы выиграем [войну], то будут. Значит, не будет ни военного положения, ни войны. Выборы должны быть проведены в мирное время, когда нет войны, по закону".

Комментируя это заявление, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, который критиковал помощь США Украине, заявил в своем недавно запущенном шоу в Twitter, что комментарии Зеленского якобы доказывают, что он "положил конец демократии в Украине".

Аккаунты с подпиской Twitter Blue делились постами на похожую тему сотни тысяч раз.

"Конституция Украины запрещает роспуск парламента и общенациональные выборы во время военного положения, а это означает, что действующий президент и парламент останутся у власти до окончания периода военного положения", - напоминает BBC.

Издание отмечает, что связывались с Twitter относительно ложных и вводящих в заблуждение сообщений от аккаунтов с синей галочкой, однако в пресс-службе компании лишь подтвердили получение запроса, но отказались от комментариев.

Пропаганда и фейковые новости в Twitter - что известно

Как сообщал УНИАН, социальная сеть Twitter практически перестала бороться с проплаченной российской пропагандой после того, как была куплена скандально известным миллиардером Илона Маска. По данным BBC, после увольнения Маском тысяч сотрудинков в компании практически не осталось работников, которые бы занимались модерацией контента.

А издание The Telegraph сообщило, что Twitter под руководством Маска снял ограничения с аккаунтов, принадлежащих российским государственным ведомствам и пропагандистам.

После того, как Маск опубликовал исходный код алгоритма рекомендаций Twitter оказалось, что посты которые посвящены Украине, имеют в этой соцсети пониженный рейтинг - т.е. пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте.

После покупки "Твиттера" Илон Маск затеял множество реформ и нововведений в соцсети, которые вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Один из громких скандалов случился, когда Маск решил продавать за 8 долларов "синюю галочку" верификации всем желающим, чем сразу же дискредитировал все официальные аккаунты.

Также Маск значительно смягчил политику наказания пользователей за нарушения правил сообщества. По некоторым оценкам, импульсивные и непродуманные действия Маска значительно навредили Твиттеру и поставил компанию на грань существования.

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