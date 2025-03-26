Самый умный ChatGPT показал, как бы выглядела ссора Зеленского с Трампом в разных стилях

Последняя версия нейросети научилась досконально повторять стиль любого художника.

У историков будущего будет много вопросов к нашему поколению. Пользователи интернета попросили самую умную нейросеть для генерации изображений показать, как бы выглядела ссора Зеленского с Трампом в стилях разных мультсериалов и не только.

Одной из самых весёлых фишек последней версии ChatGPT стала возможность просить нейросеть перерисовать фото в другом художественном стиле, с чем сейчас активно играются юзеры.

Так, Зеленский, Трамп и Вэнс стали персонажами "Южного парка", да так натурально туда вписались. что можно подумать, что это кадр из нового эпизода.

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Или вот, президент Украины стал угрюмым Сквидвардом из "Губки Боба", когда как власти США стали легкомысленными и жизнерадостными Спанч Бобом и Патриком.

Если хочется разнообразия, то можно обратиться к автору литературной классики в жанре ужасы - Говарду Филлипсу Лавкрафту. В прочтении нейросети, президент США Дональд Трамп стал представителем космического ужаса - божеством Ктулху, а Зеленский и Вэнс похожи на типичных жителей города Иннсмут.

Но всё же, самым понятным и не требующим каких-либо объяснений остаётся эта перспектива искусственного интеллекта.

Также достойны упоминания эти работы:

Ранее мы рассказывали, что Билл Гейтс предсказал исчезновение всех профессий из-за ИИ: только 3 останутся "в живых". Художников среди них нет.

В то же время генеральный директор OpenAI Сэм Альтман дал совет студентам, что сейчас изучать вместо программирования.

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