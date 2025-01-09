Теперь, считает миллиардер, ИИ настало время обучать на синтетических данных, созданных самыми языковыми моделями.

Стоявший у истоков стартапа OpenAI Илон Маск заявил, что специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) столкнулись с новыми сложностями. По его словам, в мире закончились данные для обучения нейросетей, причем произошло это еще в прошлом году.

По оценке Маска, решить эту проблему могут только синтетические данные – особый тип информации, которую ИИ генерирует самостоятельно в процессе своего обучения. Миллиардер отметил, что с их помощью нейросети смогут "сами оценивать себя и проходить этот процесс самообучения".

Проблема нехватки данных для обучения ИИ обсуждается не в первый раз. Бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер тоже считает, что будущее – за синтетическими данными. Он предсказал, что в отличие от нынешнего ИИ, который зачастую сопоставляет шаблоны на основе того, что модель видела раньше, будущие системы ИИ смогут решать проблемы шаг за шагом способом, напоминая процесс мышления.

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При этом техногиганты, среди которых OpenAI и Microsoft, уже активно используют синтетические данные, чтобы обучать свои флагманские модели. По оценкам аналитиков Gartner, 60% данных, используемых в этом направлении, специально сгенерировали. При этом есть риски, что нейросети из-за такого подхода могут стать более предвзятыми и ограниченными, так как специально созданный для обучения контент неизбежно базируются на уже существующих материалах.

Считается, что сегодня именно недостаток данных – главная проблема, сдерживающая создание по-настоящему революционных моделей ИИ. Эффективность нового подхода можно будет оценить уже к 2025 году, когда, предположительно, состоится релиз GPT-5, который должен стать первым полноценным искусственным общим интеллектом (AGI).

Свежее исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг. В частности, подтвердилась гипотеза о том, что развиваясь, текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше схожих черт с мозгом.

В свою очередь Илон Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

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