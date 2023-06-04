Самой большой симпатией пользуются старые модели, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

В сети появился интересный рейтинг самых любимых пользователями смартфонов и планшетов Apple – он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы их владельцев. Как оказалось, новые айфоны не так уже всем нравятся.

Удивительно, но первое место досталось оригинальному iPhone SE 2016 года – устройство имеет 97,9% положительных отзывов. За ним следуют iPad Air 4 (97,7%), iPhone 6S+ (97,1%), iPhone 6S (96,7%) и iPad Pro второго поколения (96,6%). Всего в топ-10 попали три смартфона и семь планшетов.

Как следует из отчета, самым высокооцененным пользователями современным смартфоном Apple стал iPhone 12 mini. Несмотря на положительные оценки пользователей, в прошлом году компания отказалась от него в пользу Plus – модели с увеличенным дисплеем, но без функций Pro-версии.

Видео дня

При этом актуальная серия iPhone 14 не попала даже в топ-30 "народного" рейтинга. Pro-модели набрали 84,98% и 82,84% позитивных отзывов, заняв 32-е и 35-е место соответственно. Более дешевый iPhone 14 и вовсе оказался на 43-м место с показателем удовлетворенности 76,14%.

Apple, скорее всего, "похоронила" линейку iPhone SE

По данным инсайдеров, условный iPhone SE 4 больше не входит в планы Apple. Всему причиной низкий спрос на бюджетные модели смартфонов компании. Цифры показывают, что пользователям интересны только Pro-модели номерных айфонов, которые получают все главные фишки.

Напомним, актуальная модель iPhone SE была выпушена в марте 2022 года за $430. Она получила 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею.

Вас также могут заинтересовать новости: