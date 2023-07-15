Если вы опасаетесь, что короткие цикли зарядки могут повредить смартфону, то можете быть спокойны. Более того, это наоборот полезно.

Многие пользователи, когда ставят смартфон на зарядку, стараются не трогать его, пока батарея не наберет 100%. Это, кстати, серьезная ошибка. Ждать, пока батарея полностью разрядится и зарядиться – нельзя ни в коем случае. Это только приведет к ее быстрому износу и ускорит процесс деградации.

Отчасти это происходит из-за убеждения о том, что нельзя прерывать зарядку телефона – якобы это несет серьезную опасность для устройства. Именно по этой причине некоторые владельцы смартфонов не хотят заряжать мобильник "по чуть-чуть"

Раскрываем главный лайфхак, можно ли прерывать зарядку аккумулятора телефона, и что будет если не до конца зарядить телефон,

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В 99% случаев можно безопасно прерывать зарядку смартфона

Все дело в том, что у телефонов, выпускавшихся ранее, батарея и правда не была рассчитана на неполную зарядку. И, как результат, подобные действия пользователей приводили к постепенному сокращению емкости аккумулятора. Именно поэтому у многих людей выработалась привычка не трогать телефон, пока он полностью не зарядится.

Однако современные гаджеты отличаются от своих предшественников. Они, адаптированы к частичной зарядке, и многие эксперты говорят, что заряжать их короткими сессиями – это, наоборот, полезно. Поэтому нет необходимости беспокоиться, если ваш мобильный телефон заряжается несколько минут дома и затем некоторое время продолжает зарядку в машине.

О каком 1% идет речь

Принято считать, что секрет долгой и безупречной работы аккумулятора кроется в том, как происходит его первая зарядка при первом использовании смартфона.

Правильная зарядка новенького смартфона включает полный разряд до 0%, за который следует полный заряд до 100 процентов. Данная процедура поможет откалибровать новенький аппарат для получения максимальной автономности работы от его батареи и более точного отображения информации на статусном индикаторе.

Именно по этой причине прерывать процесс зарядки нового смартфона не желательно.

Как правильно заряжать телефон, чтобы не портить аккумулятор

Заряжать только до 80%, а разряжать – не ниже 20%.

Никогда не оставлять телефон на зарядке на ночь.

Не пользоваться телефоном, пока он подключен к кабелю.

Перегрев – самая большая угроза для батареи наших смартфонов.

Откажитесь от несертифицированных, дешевых зарядных кабелей.

Вначале все эти рекомендации могут показаться неудобными в повседневной жизни. Однако, если вы постараетесь, они со временем превратятся в полезные привычки. Ведь замена аккумулятора смартфона не только обходится дорого, но также может привести к потере гарантии на надлежащую работу устройства в будущем.

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